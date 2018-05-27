انطلقت اليوم (السبت) الفعاليات النسائية التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ويشارك بها أكثر من 400 لاعبة، وتستمر إلى يوم (الأربعاء) القادم، إذ أقيمت أمس مباراتان لكرة القدم جمعت الأولى فريقي النخبة واليمامة والثانية بين فريقي الرياض وبلو أورز.كما أقيمت مباراتان لكرة السلة بين فريقي لينك وريبلز وأرمي والثانية بين فريقي وتيتانيوم وبليز، كما شارك فريق كرة الطائرة أزورايت بعرض تعريفي أمام الجمهور، إذ انقسم الفريق إلى قسمين وأقيمت مباراة للتعريف بكرة الطائرة.من جانبها، أكدت مديرة فريق الرياض النسائي لكرة القدم، رحاب المفلح أن فريقها بدأ استعداداته من وقت مبكر مع مدربة الفريق وبشكل منتظم خلال التمارين الأسبوعية داخل الملعب كذلك الالتزام مع مدربة اللياقة بالتمارين اليومية، وذلك خلال حديث خصت به «عكاظ»، وأضافت أن فريقها جاهز وسيشارك في جميع البطولات التي ستقام العام القادم، وعن نتيجة المباراة ذكرت المفلح أن توقع النتيجة أمر مجهول بالنسبة لها، لكن بالوقت نفسه تتوقع تحقيق الفوز.