نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، لكلٍ من والد وذوي الشهيد جندي أول محمد بن أحمد عبدالله متنبك، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بمحافظة الحُرّث خلال أداء عمله بالحد الجنوبي، ووالد وذوي الشهيد جندي ‏أول أسامة بن محمد أبو علوان, أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة جازان.وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني, ووطني, وبطولي كبير, هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذان استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.