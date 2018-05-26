أنهت كافة الجهات الأمنية والحكومية بمحافظة وادي الدواسر كافة استعداداتها لمواجهة العاصفة المدارية "ميكونو " التوقع وصل أثارها غدا الاحد في محافظة وادي الدواسر.ووقف محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اليوم (السبت) على اكتمال كافة الاستعدادات لمواجهة تبعات وآثار العاصفة المدارية "موكونو"وأوضح محافظ وادي الدواسر أنه منذ ورود تحذيرات الجهات المختصة حول احتمالية تأثر محافظة جنوب منطقة الرياض بتبعات العاصفة المدارية ميكونو فقد تم توجيه جميع الجهات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية لرفع الجاهزية وأتخاذ جميع التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات.يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد كانت قد أوضحت في وقت سابق أنه لا يستبعد أن تتدفق كتلة هوائية رطبة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر) تتسبب في تكون السحب الرعدية، قد تهطل منها أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اعتبارا من مساء غدٍ الأحد.