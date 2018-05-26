يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد غدٍ (الإثنين) لقاءً ودياً أمام المنتخب الإيطالي على ملعب سانك فالين السويسري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي يقيمه في مدينة بادراغاز السويسرية.فيما يعد المنتخب السعودي مع باقي منتخبات العالم المشاركة في كأس العالم بروسيا العدة لرفع قائمة لاعبي المنتخب المشاركين في المونديال بعد أن حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يوم 4 يونيو المقبل موعدًا لرفعها بحيث تتكون من 23 لاعبًا استعدادًا لانطلاق البطولة في 14 يونيو المقبل.وتعدّ مواجهة إيطاليا الودية مع المنتخب السعودي أول مباراة تجمع المنتخبين في تاريخهما، وسيخوض المنتخب السعودي بعدها مباراتين وديتين الأولى مع منتخب البيرو في الثالث من شهر يونيو المقبل، والثانية مع المنتخب الألماني على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية.وسيدخل المنتخب السعودي هذه المباراة بعد أن أجرى لاعبوه الـ 28 تدريبات رياضيّة مكثفة في: الإحماء، والسرعة، والمناورة، بإشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي الذي ركز على إجراء تمارين تكتيكية للمنتخب في حالتي الهجوم والدفاع، علاوة على تمارين الحرّاس.فيما يتغيب المنتخب الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1958م عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي يشارك فيها 32 منتخبًا يمثلون خمس قارات، علمًا أنه نال لقب البطولة 4 مرات.كما خسر المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل لكأس العالم إثر تعادله السلبي مع ضيفه منتخب السويد في لقاء الإياب من الملحق الأوروبي، بعد أن خسر ذهابًا ( 0-1 ) ليحصد المنتخب السويدي بطاقة التأهل بعد أن كان أقل المرشحين لخطفها.