انتهت مشاركة محمد صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدموع عندما خرج لاعب منتخب مصر مصابا في الكتف في الدقيقة 31 أمام ريال مدريد اليوم (السبت).

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.لكن صلاح، الذي يحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر القادم في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب إنجلترا.