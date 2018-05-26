أوقفت الجهات الأمنية، 1.161.293 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المناطق، خلال الفترة من يوم (الأربعاء) الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية أمس.وأحبط المشاركون في الحملات الميدانية، محاولات تسلل 16997 عبر الحدود إلى داخل المملكة، 56% منهم يمنيون، و41% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 753 لمحاولتهم التسلل إلى الخارج.وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2094، و379 مواطنا تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 349 منهم وإخلاء سبيلهم، وجار تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين الـ30 سعودياً.ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 9259 وافداً مخالفاً، منهم 8099 رجلاً، و1160 امرأة، وتم معاقبة 209.392، وإحالة 165556 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 205155 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 305187.