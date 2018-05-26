يفتتح وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف غداً (الأحد)، جلسات المشورة الثقافية التي تأتي في مستهل الإعداد للمهرجان في دورته الـ33، للعام القادم 1440 هـ 2019 م.وسيشارك في الجلسات التي تستمر لمدة 3 أيام نخبة من المفكرين والأدباء، وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام الذين سيدلون بآرائهم واقتراحاتهم فيما يخص اختيار وصياغة البرامج الفكرية والأدبية للمهرجان بما يتفق مع أبعاد الرؤية التنموية للمملكة 2030.يذكر أن وزارة الحرس اعتادت على عقد هذه الجلسات كل عام للاستنارة بالأفكار البناءة التي تمثل أطياف الثقافة والفكر في أرجاء بلادنا الغالية.