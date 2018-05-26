تبدأ جامعة جدة استقبال طلبات المتقدمين من الطلاب والطالبات للقبول بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية التي يطلقها وكيل الجامعة بحلتها الجديدة غداً (الأحد)، ويستمر القبول حتى 23 شوال القادم.واعتمدت الجامعة تخصصات تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، كما استحدثت برامج أكاديمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتوجه الحكومي الساعي إلى المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بما يضمن تغذية الاقتصاد الوطني ودعمه بكوادر مؤهلة وقادرة على قيادة مرحلة التنمية التي تعيشها وتسعى لتحقيقها المملكة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عامرالزائدي، أن مرحلة تقديم طلبات القبول هذا العام ستستمر 40 يوماً لإتاحة الفرصة بشكل مناسب أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الانضمام إلى الجامعة خلال الفترة القادمة، يعقبها مرحلة تأكيد طلب القبول والتي تبدأ من 24 / 10 / 1439هـ وتمتد حتى 27 / 10 / 1439هـ، على أن يتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء الموافق 4 / 11 / 1439هـ.وبين أن التخصصات الجديدة التي تم اعتمادها شملت المسارين العلمي والإنساني، إذ تم استحداث تخصصات في المسار العلمي مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات وتحليلها، وتقنية المختبرات الطبية، إضافة إلى تخصصات جديدة في المحاسبة، منها إدارة المخاطر والتأمين، علاوة على تخصصات جديدة في الهندسة، مثل هندسة استدامة المياه والتحلية، وهندسة نظم الطاقة، وكذلك فتح باب القبول بكلية الطب للطالبات لأول مرة، أما تخصصات المسار الإنساني التي اعتمدتها الجامعة فشملت الدراسات القضائية، والعلوم الرياضية، والإعلام الرقمي والترجمة.وأفاد الدكتور الزائري أن هذه التخصصات تنضم إلى كوكبة التخصصات الأخرى التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات في فروعها المنتشرة في أحياء جدة ومركزها الرئيسي في طريق عسفان، إضافة إلى فرعيها في الكامل وخليص، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعادة هيكلية شاملة لتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، إضافة لتحديث شامل للتخصصات والمناهج الأكاديمية، داعياً المتقدمين والمتقدمات إلى اتباع خطوات القبول وفق التواريخ المحددة لذلك، والحرص على تأكيد طلب القبول، مشيراً إلى إن إعلان القبول النهائي سيكون بتاريخ 4 ذوالقعدة 1439هـ، والدعم أو الاستفسار سيتم من خلال خاصية المحادثة الفورية ومشاركة الشاشة التي تم استحداثها لهذا العام من خلال بوابة القبول وموقع عمادة القبول والتسجيل للتواصل مباشرةً مع فريق دعم عمادة القبول والتسجيل للشطرين.