وزعت جمعية الحسي الفرعية الخيرية بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج، أمس (الجمعة)، ٢٠٠ سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها، وذلك ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس الجمعية عبدالمحي نويفع الحمدي، أن الجمعية تعمل على توفير ومساعدة الأسر المستفيده من خدماتها، حيث تم تجهيز السلال بأكثر الأصناف الضرورية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن هذا ثاني توزيع للسلال الرمضانية الذي قامت به الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك.وقدم الحمدي شكره لمؤسسة الثنيان الخيرية التي دعمت الجمعية بعدد كبير من السلال الغذائية، الأمر الذي ساهم بأن تقوم الجمعية بتقديم خدماتها للمستفيدين من خدماتها والبالغ عددهم ٢٥٠ مستفيداً ومستفيدة.