برعاية أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز تنطلق مساء الإثنين القادم حملة #كملوها_يا_أهل_الجوف لإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف «تراحم»، وذلك بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.وأوضح رئيس لجنة تراحم الجوف حمود بن مشعل السهيان أن اللجنة وضعت عددا من الشروط من أبرزها «أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، صدور صك شرعي، أن يكون دخول السجين للسجن قبل 60 يوما من شهر رمضان، توقف إطلاق سراحه على السداد فقط، من لم يسبق السداد عنه عن طريق اللجنة، ولا يشمل السداد من أوقفت خدماته وهو خارج السجن».وحث السهيان رجال الأعمال وأهالي منطقة الجوف للمساهمة في هذه الحملة ودعمها، واستغلال شهر الخير والطاعات من خلال إيداع التبرعات في حسابات اللجنة البنكية في مصرف الراجحي آيبان: (0380000554608010070076)، والبنك الأهلي آيبان: (1210000041351633000106).