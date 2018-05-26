أصدرت الهيئة العامة للرياضة فيديو توعوي للجماهير السعودية حول شراء تذاكر نهائيات كأس العالم، يحذرهم من السوق السوداء، في إطار دورها لتوعية المشجع السعودي قبل انطلاق كأس العالم في روسيا.وبدأ الفيديو بطلب شراء التذاكر من الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وكذلك تذاكر ما بعد دور المجموعات.وشدد الفيديو على عدم شراء التذاكر من أي جهة أخرى مثل السوق السوداء، لأن كل تذكرة تحتوي على باركود خاص يشمل على معلومات مثل الاسم ورقم جواز السفر للشخص الذي قام بشراء التذكرة من موقع الفيفا، وفي حال شراء التذكرة وعدم التمكن من حضور المباراة فيمكنك إعادة التذكرة عبر موقع الفيفا أيضاً.كما تطرق الفيديو لشرح لبطاقة المشجع والذي سبق لـ (عكاظ) أن قدمت تقرير متكاملاً عنه للقارئ، موضحاً أن بطاقة المشجع هي فيزا الدخول لروسيا واستخدام مواصلات النقل مجاناً، وكذلك الدخول لمحيط الملاعب والتي تشمل على الملعب ومواقفه والأسواق والفنادق التي تحيط به.