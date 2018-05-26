حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة فهد الجنيدل اليوم (السبت)، المركز الثاني في سباق 100م " كراسي متحركة " ضمن منافسات ملتقى سويسرا والجائزة الكبرى وملتقى دانيال الدولي لألعاب القوى الذي انطلق الخميس الماضي في مدينة نوتويل السويسرية ويستمر حتى الـ 17 من شهر رمضان المبارك.وجاء تحقيق الجنيدل للمركز الثاني بعد أن أنهى السباق بزمن 15.04 ثانية ضمن تصنيف T53، فيما حقق زميله جمعان الزهراني رقماً شخصياً جديداً في السباق بزمن 14.56 ثانية، ضمن تصنيف T54.يذكر أن وفد منتخب ألعاب القوى المشارك في الملتقى يضم اللاعبين الجنيدل والزهراني والإداري عماد حامظي والمدرب عبدالله مشراوي.