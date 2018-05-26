EPA
صور
بائع مشروبات رمضانية يصيح في السوق بحثاً عن الزبائن.
بائع مشروبات رمضانية يصيح في السوق بحثاً عن الزبائن.


صور
بائع يروج لمشروباته قبيل أذان المغرب في بلدة اعزاز شمال ريف حلب
بائع يروج لمشروباته قبيل أذان المغرب في بلدة اعزاز شمال ريف حلب


صور


صور
طفل يبيع الخضار وسط بلدة اعزاز شمال ريف حلب.
طفل يبيع الخضار وسط بلدة اعزاز شمال ريف حلب.


صور
.. وآخر يبيع المشروبات المحلية التي يزدهر بيعها في رمضان
.. وآخر يبيع المشروبات المحلية التي يزدهر بيعها في رمضان


صور
تكثر نقاط بيع عصير العرقسوس في رمضان ببلدة اعزاز شمال حلب.
تكثر نقاط بيع عصير العرقسوس في رمضان ببلدة اعزاز شمال حلب.


صور
يستعيد السوق الشعبي في بلدة اعزاز مكانته رغم الحروب الطاحنة التي مرت بالبلدة الواقعة بشمال حلب
يستعيد السوق الشعبي في بلدة اعزاز مكانته رغم الحروب الطاحنة التي مرت بالبلدة الواقعة بشمال حلب


صور
.. ويعد الحلويات لما بعد الإفطار
.. ويعد الحلويات لما بعد الإفطار


صور