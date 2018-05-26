بالصور.. كيف بدت أسواق ريف حلب في رمضان؟ السبت / 10 / رمضان / 1439 هـ السبت 26 مايو 2018 18:35 A A EPA صور بائع مشروبات رمضانية يصيح في السوق بحثاً عن الزبائن. صور بائع يروج لمشروباته قبيل أذان المغرب في بلدة اعزاز شمال ريف حلب صور صور طفل يبيع الخضار وسط بلدة اعزاز شمال ريف حلب. صور .. وآخر يبيع المشروبات المحلية التي يزدهر بيعها في رمضان صور تكثر نقاط بيع عصير العرقسوس في رمضان ببلدة اعزاز شمال حلب. صور يستعيد السوق الشعبي في بلدة اعزاز مكانته رغم الحروب الطاحنة التي مرت بالبلدة الواقعة بشمال حلب صور .. ويعد الحلويات لما بعد الإفطار صور < Previous PageNext Page >