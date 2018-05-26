شاركت مبادرة «مسك للابتكار» التي تدعمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك الخيرية»، في فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا «فيفا تك - VivaTech» بالعاصمة الفرنسية باريس، في مشاركة هي الأولى من نوعها لدعم الابتكارات التقنية الناشئة لعدد من المبتكرين المبدعين من شباب وفتيات المملكة.وقدمت «مسك» في جناحها سبعة ابتكارات تقنية ناشئة في مجالات مختلفة منها ما يخدم ذوي الإعاقة السمعية من خلال الدعم التقني لهم، وصناعة الطيران، وحلول إلكترونية في مجال السيارات، والسلامة على الطريق، والرصد الإعلامي العربي والعالمي، إضافة إلى خدمة تعليم اللغة العربية، وفي مجال صناعة العطور.وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في كلمته خلال افتتاحه للمعرض في 24 مايوم الجاري الذي حضره عدد من مديري الشركات العالمية للتكنولوجيا، عن تطلعه أن تكون بلاده أرضاً خصبة لانطلاق الشركات الناشئة.وشهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، افتتاح الجناح السعودي «مسك للابتكارات»، مطلعاً على المشروعات التقنية المقدمة من شباب وفتيات الوطن في الجناح.من جهتها بينت الرئيسة التنفيذية لمبادرة مسك للابتكار ديما اليحيى، أن الطاقات الوطنية الشابة المشاركة في فعاليات المعرض التي استمرت ثلاثة أيام، تعكس إبداعات وابتكارات أبناء الوطن للمجتمع الدولي في حدثٍ عالمي، مشيرة إلى أن مشاركتهم أتاحة لهم الفرص والعمل على التعلم والتطور للأفضل.يذكر أن مؤسسة «مسك الخيرية» غير ربحية وتهدف لتعليم وإتاحة الفرص لشباب وفتيات المملكة وقيادتهم إلى غدٍ مشرق من خلال رؤية 2030 في تحويل وتنويع الاقتصاد السعودي.وتهدف مبادرة «مسك للابتكار» إلى تعزيز ودعم المواهب والابتكارات من خلال البرامج والشراكات المحلية والدولية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعليم والثقافة والإعلام.