نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم (السبت) عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن الدول المصدرة للنفط تناقش العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل اتفاق خفض الإمدادات الذي أبرم في عام 2016 كأحد خيارات تخفيف القيود.وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيحددون معايير تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج خلال شهر بعد التحليل العميق للسوق.كما توقع نوفاك أن تقلص إيران إنتاجها النفطي بما لا يزيد عن عشرة بالمئة نتيجة للعقوبات الأمريكية حسبما ذكرت الوكالة.