في إطار فعاليات ليالي رمضان الثقافية، وعبر تظاهرة ثقافية لافتة أقامتها الهيئة العامة للثقافة، ونظمها نادي المنطقة الشرقية الأدبي، كانت مسابقة «رمضان شهر الرحمة الشعرية» حافزاً لأكثر من ٢٥ شاعراً وشاعرة دون العشرين وفوق العشرين للحضور والمشاركة من جهات عديدة من المملكة والبحرين وسورية وغيرها، والحصول علي التقييم الفوري لقصائدهم عبر لجنة التحكيم وإعلان أسماء الفائزين وتسليمهم الجوائز.والأمسية قَدَّم لها محمد الفوزان معلناً عن أهدافها التي سعت إليها هيئة الثقافة والنادي، وتمثلت في جوانب عديدة منها تشجيع المواهب الشعرية وتحفيز الشعراء وتكثيف المحتوى الشعري في عشرة أبيات عن شهر رمضان وتجليات الرحمة فيه.بعدها قدم للجنة التجكيم التي ضمت أكاديمين ونقاد وشعراء وهم:الدكتور خالد بن محمد التويجري رئيس اللجنة، وهو أكاديمي وشاعر له عدة مؤلفات.الدكتور عبد الله بن خلف العساف، أكاديمي وباحث وناقد وله أيضا العديد من المؤلفات في اللغة والشعر والنقد الأدبي.الدكتور عبد الكريم بن صالح الزهراني، أكاديمي وباحث له تحقيقات ودراسات في اللغة والأدب.الشاعر مصطفى بن حسن أبو الرز، وهو مشرف تربوي وشاعر صدرت له عدة دواوين ودراسات شعرية.وابتدأت الأمسية وفق ترتيب الحروف الهجائية للمسارين تحت العشرين وفوق العشرين، وكان أحمد بن إبراهيم السماعيل المتسابق الأول، تلاه أسامة بن وليد الفوزان، ثم الليث بن إبراهيم البيك (سوري)، وحمود بن خالد الجويره.ومن الشاعرات، ريم أحمد البناي، ثم الشعراء سلمان السعد، وسليمان بن إبراهيم الحميدي، وعبد الصمد إبراهيم، تلاه عثمان بن خالد جمل الليل، ومن الشاعرات فاطمة محمد بني قشير، وفريال عايش الرشيد، وفوزية بنت محمد الشهري، ثم ماجد الغامدي تلاه محمد بن عبد الله الملحم ومحمد بن ناصر القحطاني، ثم نورة سعد آل زايد من الجانب النسائي ونورة النمر، ثم يحي زكريا آل قريش ومشعل السبيعي ومحمد سلمان آل قرين، واختتمت المسابقة كفاح آل مطر.هذا وقامت لجنة التحكيم بالتعقيب على كل قصيدة بإيجاز مبرزة بشكل واضح الصور الشعرية المتميزة وقدرة كل شاعر في توظيف اللغة وبناء القصيدة.وقبل إعلان نتائج المسابقة، قام رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن عبد الله بودي بتوجيه الشكر للشعراء ولجنة التحكيم والحضور الذي أثرى الأمسية، ثم للشركة العالمية لطلاء المعادن (يونيكويل) التي قدمت جوائز المسابقة، مبينا أن أبواب النادي مفتوحة للجميع ويرحب بكل موهبة ويمد يده لجميع المبتدئين والمتمرسين.وأوضح أن المسابقة التي شهدها النادي تميزت بأن التحكيم والنتيجة في الوقت عينه.وبعد كلمة رئيس النادي، تم الإعلان عن الفائزين والفائزات في المسابقة وجاءت كالآتي:المسار الأول، الفائز الثالث عثمان بن خالد جمل الليل عن قصيدته "لاح الضياء" التي بدأها قائلا:لاح الضياء وسرت الأرجاءوتعالت الأصوات والأنباءوارتد بوح من قريحة شاعروقصائد أدلى بها الأدباءوالثاني أسامة بن وليد الفوزان عن قصيدته التي بدأها قائلاً:سألت عنه الركب :بان هلاله؟هل جاء شهر ..عطره القرآنفيما فاز بالمركز الأول ريم بنت أحمد البناي عن قصيدتها :"أمسك بكفي..رمضان شهر الرحمة " والتي تقول في مطلعها:أنا في انتظارك عالق بين المديمابين أشواقي وعقرب ساعتيحيث الأماني العالقات يخاطريتتداخل الأزمان تحمل حيرتيوفي المسار الثاني، فاز بالمركز الثالث عبد الصمد بن أحمد إبراهيم عن قصيدته "اشتياق رمضان" والتي قال في مطلعها:في روحنا ظمأ مامسه مطرفأمنن بغيثك إن الطين ينتظركم مسنا اليبس وانداح الرماد بناوكم توالى على أنفاسنا الكدروكان المركز الثاني لإيمان بنت أحمد الحمد عن قصيدتها "قبس من رمضان" والتي قالت في مطلعها:لئن يغفو المدي في كأس حبرأتيه بعتمة الأفلاك حتىويجري الدمع شلالا شروداكأن الليل ذاب وما تبقىفيما فاز بالمركز الأول نورة بنت أحمد النمر عن قصيدتها "قطرة من غمام الصوم" والتي تقول فيها:عبرنا قافيات البوح شوقا...وما زلنا ببحر الشعر غرقىيؤرقنا الحنين ولا مداد...به في سلم الآمال نرقىسوى خيط الحروف به نوفي...تفاصيل الهوي فتقا ورتقاهذا وقد قام رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم بتوزيع الجوائز علي الفائزين، كما قدم شهادات الشكر للجنة التحكيم، لتنتهي أمسية ثرية جذبت الحضور من بدايتها حتى خاتمتها.