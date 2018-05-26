حذر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة - وفق التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم - من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمخواة، وقلوة تستمر حتى الـ 8 مساءً.وجدد متحدث مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة.