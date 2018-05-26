عقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم (السبت)، اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي بمقر الهيئة، وذلك لبحث تأسيس وحدة إحصائية، وسبل الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في تعزيز اتخاذ القرارات في تطوير قطاعي الحج والعمرة.وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة تعمل جاهدةً لتطوير كافة الخطط والعمليات المتعلقة بالحج والعمرة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، مبيناً أن أولى خطوات التطوير تأتي بتطوير منظومة جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها، وإنشاء وحدة الإحصاء في الوزارة سيسهم في تعزيز خطط الوزارة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإحصائية، معرباً عن شكره لرئيس هيئة الإحصاء ومنسوبي الهيئة على ما يقدمونه من جهود وحرصهم على تذليل كافة العقبات لتعاون مثمر وبناء.من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي حرص الهيئة على بناء قنوات لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز أعمالها ورفع موثوقيتها، مبيناً أن جهود الهيئة لا تقتصر على تقديم المعلومة الإحصائية، بل تتعدى ذلك للعمل على تحليل كافة البيانات للخروج بمنتجات إحصائية مبتكرة، تساعد صانع القرار على اختيار القرار السليم، مقدماً شكره لنائب وزير الحج والعمرة ولمنسوبي الوزارة على جهودهم المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم على إتاحة الفرصة للهيئة للمساهمة في ذلك.