تُقام يوم غدٍ (الأحد) في نادي تبوك الأدبي مسرحية بعنوان «لُحمة وطن»، ضمن فعاليات خيمة تبوك الرمضانية، وذلك عند الساعة الحادية عشر مساء بمقر النادي.والمسرحية من بطولة وإخراج الفنان خالد المغربي الحربي، والفنان الكوميدي عوض عبدالله، والفنان فهد البلوي، وعدد من الممثلين والمشاركين من شباب المنطقة المبدعين منهم كاتب البلوي وسعد العازمي.وتناقش المسرحية في مشاهدها البعد الوطني واللحمة الوطنية بمعالجة كوميدية ودرامية من خلال شخصيات وكركترات متنوعة.وأعرب مخرج المسرحية خالد المغربي الحربي عن شكره للهيئة الإدارية بالنادي الأدبي بتبوك على الدعم اللامحدود الذي وجده فريق العمل، مؤكدا أهمية دور الفن وخصوصاً المسرح في الجانب الوطني، مشيراً إلى أن كل فنان لديه رسالة حب وولاء وانتماء تجاه وطنه.ودعا النادي الجميع لحضور المسرحية ودعم العمل المسرحي والمشاركة والتفاعل مع الخيمة الرمضانية.