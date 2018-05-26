نظم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي في مدينه سيدني الأسترالية بمشاركة الملحق الثقافي باستراليا الدكتور هشام خداوردي، وعدد من المبعثين وعوائلهم، بشاركة ٢٠٠ مبتعثاً ومبتعثة.وأوضح رئيس النادي السعودي أيمن التركستاني، أن اللقاء يهدف للتعارف بين المبتعثين وزرع جو السكينة والشعور برمضان، وهو لقاء ودي وتعارفي للمبتعثين.وأشار إلى أن النادي هو الأسرة الكبيرة التي تجمع المبتعثين في الغربة، وينظم الفعاليات الترفيهة للترويح عنهم.ولفت إلى أن اللقاء أقيم ليكون شاملاً للمبتعثين وعوائلهم، وتم الأعداد له من قِبل فريق عمل النادي منذ وقت مبكر ليكون في شهر رمضان، وفي مكان مناسب للجميع وهو جامعة UTS، حيث تم تقديم الدعوة للملحق الثقافي الذي أبدى موافقته وحرصه على المشاركة في هذا اللقاء، للتعرف أكثر على احتياجات المبتعثين وأبرز العقبات التي تواجههم.وأكد أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات، والاستماع للطلاب عن قرب.من جهته، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالنادي محمد الكلبي، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة النادي الثقافية والاجتماعية لهذا العام، والتي تؤصل الجوانب الاجتماعية بين المبتعثين وتنمي استشعار أهمية مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة، وتعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية بين المبتعثين.