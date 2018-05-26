اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري حركة القيادات المدرسية «بنين» للعام الدراسي 1439-1440هـ التي شملت 27 قائداً مدرسياً ووكيلين مدرسيين في المراحل التعليمية الثلاث بمحافظتي وادي الدواسر والسليل.وأوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية أمين لجنة القيادات المدرسية إبراهيم بن عبدالله الرشيد أن قرار الحركة شمل تكليف عددٍ من القيادات المدرسية الجدد، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف، متمنياً التوفيق للجميع في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.