قامت بلدية محافظة القطيف ممثلة في إدارة الخدمات، بزيارة 514 محلا غذائيا، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة، كما يأتي ذلك أيضا ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة في نطاق مدينة القطيف خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية، حيث تم خلال الجولات الميدانية رصد العديد من المخالفات الصحية.وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الحملة التي نفذتها بلدية القطيف والبلديات التابعة لها والتي تتزامن مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة» أسفرت عن قيام المراقبين بـ 96 جولة، وزيارة 514 محلا غذائيا، وتسجيل 96 مخالفة، و 120 إنذارا، وإغلاق محلين مخالفين، واحتساب غرامات مالية تقدربـ 31000 ريال، وضبط وإتلاف 123 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي و970 لترا عصيرات متنوعة مجهولة المصدر.وأبان المهندس مغربل أن البلدية تسعى في المقام الأول الى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.وأشار الى أن البلدية تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين، مهيبا بأهالي المحافظة بأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.