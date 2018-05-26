رفعت أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة بها في المحافظات والمراكز درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة مخاطر إعصار «مكونو».وأكد أمين المنطقة الملكف المهندس حمد بن حسين عيبان خلال الجولة الميدانية التي قام بها لعدد من المواقع، استكمال الأمانة والبلديات التابعة لها استعداداتها اللوجستية والفنية، ورفع درجة الجاهزية والتأهب بمستويات عالية لموجهة مخاطر إعصار «مكونو» المحتملة، وتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية، ومتابعة الأوضاع أولاً بأول من قبل فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالأمانة وبلدياتها المرتبطة.من جانبه، أفاد المتحدث باسم الأمانة عبدالله آل فاضل، أن فرق الطوارئ والأزمات والكوارث بالأمانة والبلديات المرتبطة أنهت كافة استعداداتها لمواجهة مخاطر الإعصار المحتملة، من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية مجهزة بالمعدات والآليات للتدخل عند الحاجة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.