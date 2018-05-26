عرض مختبر أمانة منطقة الجوف لسلامة الأغذية بمدينة سكاكا تقريراً عن حجم العينات التي تم تحليلها ضمن الرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.جاء ذلك بناءً على توجيه من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي.وأكد مدير مختبر سلامة الأغذية المهندس فهد الضويحي، أن الأعمال الميدانية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية بالمنطقة استمراراً لحملة "غذاؤكم أمانة" والتي بلغت (75 عينة).وكشف التقرير بلوغ نسبة العينات المطابقة السليمة 63 عينة، فيما كان عدد العينات غير السليمة 12 عينة إضافة إلى إجراء كامل الفحوصات المخبرية عليها كيميائيا وميكروبيا.وأوضح المهندس الضويحي، أن مختبر سلامة الأغذية هدفه التأكد من جودة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين من خلال عمل جولات يومية ومكثفة على جميع المنشآت الغذائية من أسواق ومطاعم، وكذلك استقبال العينات من البلديات التابعة للمنطقة.