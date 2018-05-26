نقل وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال مشاركة الفالح في منتدى «SPIEF».وأوضح الفالح أن التعاون المشترك بين المملكة وروسيا أسهم في استقرار وانتعاش أسواق النفط العالمية.من جهة أخرى، اجتمع الفالح بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس «أوبك» سهيل المزروعي لمناقشة أوضاع أسواق النفط، واجتمع بالرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة «RDIF» وناقش فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين.كما عقد الفالح عدة اجتماعات بالرؤساء التنفيذيين لعدة شركات، هي: شلمبرجير لخدمات حقول النفط، والشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والطاقة النووية وهندسة الطاقة روساتوم، وشركة رويال شل الهولندية، وشركة لوك أويل، وشركة توتال، إضافة إلى اجتماعه مع النائب الأول لشركة IBM.