يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع من رمضان توزيع السلال الرمضانية للاجئين السوريين في لبنان، حيث تم التوزيع على الأسر السورية اللاجئة في مدينة الجية في محافظة جبل لبنان، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 434 أسرة بواقع 2218 فردا.كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع على التوالي توزيع السلال الرمضانية على 856 أسرة سورية لاجئة في محافظة المفرق الأردنية.واستهدف التوزيع الأسر الأشد حاجة من واقع قواعد البيانات والسجلات التي يتم من خلالها تحديد المستفيدين بدقة بالشكل الذي يمنع الازدواجية والتكرار.ويأتي هذا التوزيع ضمن مشاريع المركز التي يقدمها للنازحين من الشعب السوري في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معناتهم جراء الأزمة الحالية في بلدهم.