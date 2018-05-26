دشنت رابطة العالم الإسلامي حملتها الثانية ضمن سلسلة برنامجها الإغاثي العاجل لمساعدة الأشقاء اليمنيين، تفاعلاً مع خطة الاستجابة الإنسانية 2018 التي أطلقتها الأمم المتحدة، ودعت فيها إلى جمع 2.96 مليار دولار خلال العام الحالي، لمساعدة اليمنيين على تخطي الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.وقد اجتمع الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، منتصف شهر أبريل الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واستعرضا معاً الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الدور الإنساني العالمي للرابطة ومشاركاتها الفاعلة في غوث ضحايا الأزمات والكوارث بمختلف دول العالم من مختلف الانتماءات.وتأتي هذا الحملة ضمن البرنامج الإغاثي الذي وجه الدكتور العيسى بإطلاقه، عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتغطية حاجات النازحين في خمس محافظات بالداخل اليمني هي: الجوف، وحجة، ومأرب، وشبوة، وأبين، حيث شملت الحملة توزيع 15.200 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص.وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف، الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان، أن الحملة بدأت هذا الأسبوع تأمين خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين في محافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة البركة التنموية الخيرية باليمن، التي أشرفت على عملية توزيعها، مشيراً إلى أن الحملة ستنتقل إلى بقية المحافظات الأربع، حيث سيتم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية في كل من محافظات مأرب وشبوة وأبين، فيما سيتم توزيع 1200 سلة في محافظة الجوف.وبين أن رابطة العالم الإسلامي قدمت ولا تزال تقدم للشعب اليمني مساعدات في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والاجتماعية، ومنها توفير مياه الشرب النقية وكفالة الأيتام بكلفة بلغت 102.855.293 ريالاً، استفاد منها 2.361.398 يمنياً، مؤكداً أن الرابطة ستواصل دعمها للشعب اليمني بمختلف فئاته وفي كل المحافظات اليمنية، حتى يتخطى أزمته الإنسانية.