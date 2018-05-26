تطلق وزارة العدل النسخة السادسة من معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء»، يوم الأربعاء القادم الموافق 15 رمضان بالمدينة المنورة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.ويحتوي المعرض الذي يتجول في مناطق عدة، على أربع منصات عدلية تشمل منصة «الخدمات الإلكترونية» التي يتم من خلالها التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها، و«منصة الأنظمة» التي تضم عدداً من الأنظمة التي تهم المرأة والأسرة والطفل.ويشتمل المعرض أيضاً على «منصة المعرفة» التي تقدم المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب المنصة الرابعة «منصة الصلح» التي تبرز دور الصلح ومدى أهميته كتوجيه رباني، للإسهام في حل القضايا بطرق ودية دون حدوث قطيعة أو خصومة.وأكد المستشار المشرف على إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في وزارة العدل ماجد بن محمد الخميس أن المعرض وجد تفاعلاً وأصداء إيجابية واسعة خلال النسخ السابقة، كما أسهم في إيصال رسالته بما حققه من اتصال مباشر بالفئات المستهدفة لنشر الثقافة العدلية، لذلك اهتمت الوزارة بتنقل المعرض ووصوله لأكثر من منطقة للمساعدة في إيصال رسالته والالتقاء بالزوار والتواصل المباشر معهم.وشهد المعرض في محطاته السابقة تدشين ريبوت آلي يقوم بالتجول بالمجمع وتثقيف السيدات بأبرز حقوقهن الشرعية والقانونية، ويوجه لهن الدعوة لزيارة المعرض والالتقاء بالقانونيات السعوديات اللاتي يقمن على المعرض بنسبة 100%.وجرى تصميم المعرض طبقاً لما يرد للوزارة من تساؤلات تتعلق بالأسرة والمرأة، فيما تم التعاون مع عدد من القانونيات والمختصات السعوديات للقيام باستقبال الزائرات وتعريفهن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لإنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها الشرعية والقانونية من دون أي عوائق، إلى جانب ربط الزائرات بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.وكان المعرض في نسخه السابقة التي استضافتها مدن الرياض والظهران والقصيم وجدة، قد شهد إقبالاً واسعاً من الأسر السعودية، حيث تجاوز عدد الحضور 75 ألف زائر.