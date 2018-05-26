تفقد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، جاهزية المكان المخصص للمعتكفين في سطح المسجد النبوي الشريف الذي يتسع لـ10 آلاف معتكف في مرحلته الأولى، وتمثل هذه المرحلة بشكلها المؤقت خدمة المعتكفين خلال شهر رمضان الجاري، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بشكلها الدائم خلال ثلاثة أشهر، وبطاقة استيعابية تتجاوز أكثر 15 ألف معتكف، وذلك بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن تخصيص الموقع الجديد للمعتكفين جاء لمعالجة السلبيات الناتجة عن السلوكيات الخاطئة التي يتسبب بها بعض المعتكفين من زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، ومنها دخول الأمتعة الشخصية إلى الداخل ووضعها في أماكن غير مناسبة، والافتراش داخل المسجد النبوي والنوم فيه ومضايقة المصلين، وعدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بالاعتكاف.وحث أمير المدينة، العاملين في المسجد النبوي الشريف، على الاستمرار في بذل الجهود وتوفير الإمكانات لكل ما من شأنه تحقيق التيسير والراحة للحجاج والمعتمرين زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.يذكر أن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، قد اعتمد توصية اللجنة بشأن مشروع تهيئة سطح المسجد النبوي الشريف للمعتكفين، وتخصيص الدور الأرضي من المسجد النبوي للصلاة فقط.