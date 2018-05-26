تسعى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف «تراحم»، من خلال حملتها «كملوها يا أهل الجوف»، لإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية برعاية وحضور أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.وذكر رئيس لجنة «تراحم الجوف» حمود بن مشعل السهيان أن هناك شروطاً وضعتها الأمانة العامة للجنة وفق ما يردها من تبرعات، ومن أبرز شروط السداد التي وضعتها اللجنة: أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، وصدور صك شرعي، وأن يكون دخول السجين للسجن قبل 60 يوما من شهر رمضان، وتوقف إطلاق سراحه على السداد فقط، وأن لم يسبق السداد عنه عن طريق اللجنة، كما لا يشمل السداد من أوقفت خدماته وهو خارج السجن.وحث السهيان رجال الأعمال وأهالي منطقة الجوف للمساهمة في هذه الحملة ودعمها لإدخال البهجة والسرور على نفوس السجناء وأسرهم، واستغلال شهر الخير والطاعات من خلال إيداع التبرعات في حسابات اللجنة.وستنطلق الحملة بمشيئة الله برعاية وحضور أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء يوم الاثنين بتاريخ 1439/9/12 في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بعد صلاة التراويح مباشرة.يذكر أن اللجنة خصصت أرقام الحسابات البنكية في مصرف الراجحي آيبان (0380000554608010070076)، والبـنك الأهـلي آيبان (1210000041351633000106).