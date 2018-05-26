أعلنت سلطنة عمان إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداءا من الساعة 12 صباح غد (الأحد).جاء ذلك في بيان صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني العماني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيه:" نظراً لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة، وبالتنسيق مع الشركات المشغلة، فأن الهيئة تعلن إعادة فتح مطار صلاصة أمام حركة الطيران ابتداءاً من السعة الثانية عشرة صباح الأحد الموافق 27 مايو 2018م.كما أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل انسيابية."