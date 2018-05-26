حذرت الولايات المتحدة، سورية، أمس (الجمعة)، من أنها ستتخذ «إجراءات حازمة ومناسبة» ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار قائلة إنها تشعر بقلق بشأن تقارير أفادت بقرب وقوع عملية عسكرية في إحدى مناطق عدم التصعيد في شمال غرب البلاد.وحذرت واشنطن أيضا بشار الأسد من توسيع نطاق الصراع.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الليلة الماضية إن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالحفاظ على استقرار منطقة وقف التصعيد الجنوبية الغربية ووقف إطلاق النار الذي تدعمه.وأضافت «نحذر نظام الأسد من تنفيذ أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الصراع أو تعرض وقف إطلاق النار للخطر».وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة بصفتها ضامنة للمنطقة ستقوم باتخاذ «إجراءات صارمة ومناسبة» ردًا على انتهاكات نظام الأسد.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره في بريطانيا يوم الأربعاء أن القوات نظام الأسد التي حققت انتصارها الأسبوع الماضي ضد أحد جيوب تنظيم «داعش» في جنوب دمشق بدأت في التحرك لمحافظة درعا بجنوب سورية.وقالت وسائل الإعلام الحكومية في سورية إن طائرات حكومية أسقطت منشورات على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.