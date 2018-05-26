لقي شخصان مصرعهما، وفُقِدَ ثلاثةٌ آخرون نتيجة الحالة المدارية التي تعرضت لها محافظة ظفار في سلطنة عمان.وقال مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني العماني المقدم فيصل بن سالم الحجري في تصريح له اليوم إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن.وأوضح أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو.وذكر أن الجهات المختصة تعمل حاليا على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.وأضاف أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين، إضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.