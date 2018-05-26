وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع من رمضان 1395 وجبة إفطار صائم في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استهدفت 625 نازحاً و50 من ذوي الاحتياجات الخاصة و720 مريضاً في مستشفيات المدينة.كما وزع المركز لليوم التاسع من رمضان 700 وجبة إفطار صائم في مديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 400 نازح و300 مريض في مستشفيات المديرية.ووزع المركز لليوم التاسع من رمضان 865 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، استفاد منها 865 مريضاً في مستشفيات المدينة.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع من رمضان 1186 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وتريم بمحافظة حضرموت، استهدفت 250 نازحاً و861 مريضاً في مستشفيات المديرية و75 من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزع المركز لليوم التاسع من رمضان 1125 وجبة إفطار صائم في مديريتي عتق وحبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 740 نازحاً و125 من ذوي الاحتياجات الخاصة و260 مريضاً في مستشفيات المديريتين.ووزع المركز لليوم التاسع من رمضان 385 وجبة إفطار صائم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، استهدفت 150 نازحاً و235 من أسر الشهداء والمصابين.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعاً.