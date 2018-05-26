تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء صباح اليوم (السبت) من السيطرة على حريق هائل التهم عدداً كبيراً من النخيل والأشجار في منطقة الديسة (125 كيلومترا شرق محافظة ضباء).وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك أنه وردهم بلاغ عن اشتعال النيران في أشجار بردي ونخيل في وادي قراقر بمنطقة الديسة، مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن سرعة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.وتابع: «تم التعامل مع الحريق بعزل النيران عن باقي المزارع المجاورة من قبل مركز الدفاع المدني بمركز شواق، ودعم الموقف بآليات إطفاء من مركزي البلد والمقيطع بمحافظة ضباء، وبمشاركة آليات ثقيلة من بلدية شواق وإدارة الطرق والنقل».وزاد «بعد مرور 8 ساعات عمل متواصل تمت السيطرة على الحادثة وإخماد الحريق بشكل كامل برغم الصعوبات التضاريسية التي واجهتها الفرق خلال مباشرة الحادثة»، مؤكداً أنه لم ينتج عن الحادثة أية إصابات.