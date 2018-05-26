يحضر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي ستعقد -بمشيئة الله- يوم الأربعاء 1439/9/15، وذلك بناءً على طلب من المجلس.ويجيب وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كما يستمع أعضاء المجلس لشرح من الحقيل عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة.ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على وزير الإسكان على البريد الإلكتروني webmastershura.gov.sa أو على الفاكس ذي الرقم 0114413430.