أدّى محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده، بعد صلاة فجر اليوم (السبت) بجامع الشيخ عبدالله القرعاوي، بحي المكرمية في محافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول محمد بن أحمد عبدالله متنبك، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بمحافظة الحُرّث خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.ونقل ابن لبده تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.وعبر والد الشهيد عن فخر أهله وذويه واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.