رفع المدير التنفيذي لمنظمة «البلسم» الدولية الدكتور عماد بن عبدالله بخاري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين؛ لتسهيل مهمة المنظمة الدولية الإنسانية في اليمن، معرباً عن تقديره لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من دعم لوجستي للمنظمة.وتهدف منظمة «البلسم» الدولية في هذه الرحلة إلى إجراء 10 عمليات قلب مفتوح و90 قسطرة تداخلية علاجية، إضافة إلى معاينة وعلاج 200 شخص في العيادات وأقسام الأشعة الصوتية؛ نظراً لما لمسته المنظمة خلال زيارتها إلى اليمن في شهر مايو الماضي من احتياج مرضى آخرين للعلاج وللطلب الذي تقدمت به للمنظمة مؤسسة أمراض القلب الخيرية، وكذلك وزارة الصحة والسكان اليمنية لعلاج مرضى القلب اليمنيين في مركز نبض الحياة بمدينة (المكلا) وتحقيقا للأهداف الإنسانية للمنظمة الممثلة في تقديم العلاج للمرضى المحتاجين في أي مكان.ويأتي دعم قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتقديم كامل الدعم اللوجستي وللمرة الثانية في أقل من شهر ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لقوات التحالف العربي باليمن، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإيرانية ضدهم.