أكد المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار «مكونو» على الإمارات بعد تراجعه من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الفئة الأولى.وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن حدة الإعصار «مكونو» المداري تراجعت إلى الفئة الأولى بعد وصوله غرب محافظة ظفار في سلطنة عُمان مع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة مصحوبة برياح قوية وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 126 إلى 144 كم/ساعة.وأشار البيان إلى أنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار في اتجاه غرب شمال-غرب محافظة ظفار مع هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين، ومن المتوقع ضعفه وتحوله إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة بسرعة رياح أقل من 118 كم/ساعة.وأشار المركز إلى أن خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى ما زالت تشير إلى عدم وصول الإعصار إلى دولة الإمارات وينحصر تأثيره في تدفق السحب المتوسطة والعالية وكتل هوائية رطبة قد تعمل على تكون السحب الركامية الممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح تكون مثيرة للغبار والأتربة ليكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام.