توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -بدء تأثير العاصفة المدارية بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، الخرخير ، الربع الخالي ) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الشرقية ، الرياض ) و لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.