أكد رئيس منظمة سلام بلا حدود محمد العرب، أن المنظمة التي تتخذ من باريس ومانشستر مقرا لها ولديها سفراء في 42 دولة اختارت الدكتورة السعودية سمية الناصر سفيرة للسلام .



وتعتبر سمية الناصر من أوائل المدربات في السعودية، حيث بدأت التدريب عام 2003 وقد تعمقت في علوم الوعي، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه وعلى شهادة الإتحاد العالمي للمدربين من أمريكا، وأقامت المئات من الدورات في العديد من الدول، ولديها عدة مؤلفات ومقالات في عدة صحف، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية، وكانت متحدثة في العديد من المؤتمرات العلمية.