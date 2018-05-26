تدشن وكالة وزارة الصحة للموارد البشرية الأحد القادم الموافق ١٢رمضان حركة النقل الخارجي لمنسوبي الوزارة (خدمة مدنية وتشغيل ذاتي).



وقالت الوزارة إن التقديم يستمر لمدة سبعة أيام عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، على أن يتم إجازة الطلبات عن طريق المناطق اعتبارا من ١٩رمضان وحتى ١٤شوال وسيتم تدقيق المفاضلة من ١٧شوال وحتى ٢٧شوال، لافتة إلى أن قرار النقل سيصدر في الأول من ذو القعدة للعام ١٤٣٩هجري.



ودعت الوزارة الموظفين إلى تحديث بياناتهم ونقاطهم والإطلاع على ضوابط ومعايير النقل قبل التقديم عليها، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.