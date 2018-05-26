أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالإنجاز الأمني الذي قامت به شرطة المنطقة وتم التوصل لفاعلي الجريمة خلال 48 ساعة، وللخيوط الرئيسية لجريمتي القتل ومسبباتها التي وقعتا في مدينة بريدة ومحافظة الشماسية، مشيداً بما قدمه رجال الأمن من جهود، التي أسفرت بتوفيق من الله في الكشف عن واقعتي جريمتي الاغتيال التي أودت بحياة الدكتور إبراهيم الغصن في مدينة بريدة، وكذلك التي تعرض لها أحد المواطنين بمحافظة الشماسية ـ رحمهما الله ـ.ونوه بالمهنية التي تعامل فيها رجال الأمن في هاتين الجريمتين البشعتين أدت إلى كشف الجريمتين، مقدماً شكره وتقديره لضباط وأفراد فريق العمل كافة الذي تم تشكيله لهاتين القضيتين، إذ تابعوا الحادثتين بكل جد وإخلاص وتفان وكشف غموضهما بوقت قياسي. وأثنى بتلك الجهود التي بذلت والإنجاز الوطني والأمني المحترف الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ومنسوبيها كافة، مبيناً أن الجهود التي بذلت وبوقت قياسي هي رسالة واضحة لكل من يعتقد أنه قادر على ارتكاب الجريمة والإفلات منها.وقدم شكره لمدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب وكافة فريق العمل الذي قدم هذه الإنجاز المحترف، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم المتوفين وأن يديم على هذه البلاد وقيادتها وأهلها نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار.