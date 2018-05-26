قال رئيس منظمة سلام بلا حدود محمد العرب لـ"عكاظ" أن ‏الشارع العربي والإسلامي كان بحاجة إلى رمز ملهم تتوفر به مبادئ الاستثناء في القيادة من حيث المنهج والاسلوب، وقائد يقود ثورة تغيير في وقت حرج من تاريخ الأمة، لافتاً أنه عندما توفر الإلهام والاستثناء والشجاعة والشفافية في الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أصبح الشارع العربي والإسلامي يتابع بشغف الأداء السياسي المتفرد للقائد الشاب.

وأضاف " العالم اليوم يتابع أدق تفاصيل الأمير الرمز والقائد المجدد، ونحن نرى أننا كعرب ومسلمين معنيين بشكل كبير في هذا الحراك الفريد المتفرد في المملكة والعالم الذي صنعه قائد لا يفكر خارج الصندوق بحسب بل يضع للآخرين أبعاد صناديقهم ويرفع سقف التحدي معتمدا على شعب لطالما كان في مقدمة الصفوف في معترك السلم والحرب ، كما أنه وهذه نقطة تحسب للأمير الشاب يجيد استخدام القوة الناعمة في التغيير التي قوامها مئات الآلاف من السعوديين المبتعثين في أكبر جامعات العالم وفِي كل الاختصاصات الدقيقة والضرورية لمواكبة المستقبل".