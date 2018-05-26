أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر، أن القوات المشتركة السعودية وفريق برنامج إعادة إعمار اليمن وبالتعاون مع السلطات المحلية في محافظة سقطرى اليمنية نجحوا في إزاحة الصخور وإعادة ردم الطريق إلى المطار ليعبر الجميع وتصل الإغاثة للأشقاء في المحافظة.



وقال آل جابر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القوات السعودية نجحت في فتح الطريق وإزالة العوائق التي صادفت إيصال المساعدات وقدمت المساعدات الطبية للمحتاجين من قبل الإسعاف السعودي.