صرح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة تثليث بمركز الأمواه تلقت بلاغًا يوم (الأربعاء) الماضي بتعرض ثلاثة أشخاص من الجالية الآسيوية للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم للمستشفى.وقال إنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين ووجد أحدهم في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة، متأثرا بإصابته وكذلك إصابة شخصين آخرين وتم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، مؤكداً أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على بعض المتهمين (سعودي الجنسية) ولازالت الحادثة محل المتابعة الأمنية، واتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، وتم إيداع المتهمين إلى التوقيف، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.وكشفت مصادر مطلعة لـ"عكاظ"، أن أربعة من المراهقين دخلوا في مشاجرة مع مجموعة من العمالة الآسيوية في مركز الأمواه، إذ قام أحد المراهقين بطعن ثلاثة من العمال بآلة حادة ونتج عن ذلك وفاة عامل وإصابة اثنين أحدهم غادر المستشفى .وأكدت المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية حولت اثنين من المراهقين إلى دار الملاحظة الاجتماعية بأبها.