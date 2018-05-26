وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليوم السابع من رمضان 648 وجبة إفطار صائم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استهدفت 158 نازحا و490 مريضا في مستشفيات المديرية, ووزع المركز 1055 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وتريم بمحافظة حضرموت، تستهدف 320 نازحا و470 مريضا في مستشفيات المديرية و265 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وفي محافظة عدن، وزع المركز 833 وجبة إفطار صائم في مديريتي المنصورة وخور مكسر، تستهدف 208 نازحين، و625 مريضا في مستشفيات المديرية. وفي محافظة لحج، وزع 711 وجبة إفطار صائم، استهدفت 260 نازحا و100 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و351 مريضا في مستشفيات المديرية. ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.من جهة أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر السورية اللاجئة في محافظة إربد الأردنية، استفادت من هذا التوزيع 765 أسرة، وتشتمل السلة الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة.ويستهدف المركز ضمن هذا البرنامج الرمضاني أكثر من 10000 أسرة سورية لاجئة في الأردن لتغطيتها بالمواد الغذائية اللازمة خلال أيام الشهر الفضيل.من جهة ثانية، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت تجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمحافظة صعدة، بحسب ما ذكر موقع «سبتمبر نت» أمس (الجمعة). ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي في مديرية سحار غربي محافظة صعدة، وأضافت أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الموجودين في الموقع. وأوضحت المصادر نفسها أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح غربي صعدة كانت في طريقها لإمداد مقاتليها؛ ما أدى إلى تدمير عدد من العربات القتالية ومقتل وإصابة كل من كان على متنها.وفي محافظة صعدة أيضاً، دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في مديرية شدا. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة من المخزن المستهدف، بالتزامن مع وصول عدد من الأطقم التابعة للميليشيا إلى الموقع المستهدف لنقل القتلى والمصابين من عناصرها.على صعيد متصل، قتل 73 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع ألوية قوات حراس الجمهورية، وغارات لمقاتلات التحالف العربي في الساحل الغربي، بحسب ما أفادت ألوية حراس الجمهورية عبر حسابها في موقع «تويتر» أمس. وأوضحت الألوية أنها قطعت الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا في محافظة الحديدة بإسناد من قوات التحالف العربي، لافتة إلى أن ميليشيا الحوثي هربت من جبهات القتال جنوبي مديريتي التحيتا والجراحي، بعد هجوم واسع لقواتها، ومحاصرتهم من عدة محاور، تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم وأسلحتهم, وذكرت الألوية أن فريق الدائرة الفنية لنزع الألغام يواصل نزع مئات الألغام في الساحل الغربي.