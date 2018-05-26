قالت تركيا والولايات المتحدة في بيان إن مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة أمس (الجمعة) ووضعت خريطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في منبج (شمالي سورية).وقال البيان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيجتمع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الرابع من يونيو لبحث توصيات مجموعات العمل.من جهة ثانية، دعا مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نظام الأسد إلى اتخاذ قرار بشأن خروج القوات الأجنبية أو بقائها في سورية.وقال (بوغدانوف) في تصريحات للصحفيين على هامش «منتدى سان بطرسبورغ الدولي للاقتصاد» إن «الحكومة في سورية هي التي تقرر ما إذا كانت بحاجة إلى قوات أجنبية على أراضيها أم لا»، بحسب وكالة الأناضول. وأضاف أن «سورية دولة عضو في الأمم المتحدة، وتتمتع بالسيادة»، على حد وصفه.وكان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) دعا الأسبوع الماضي إلى خروج القوات الأجنبية من سورية بالتزامن مع تقدم ميليشيات الأسد أخيرا، فيما يزداد الضغط الدولي على خروج الميليشيات الإيرانية من سورية، بينما تقصف تل أبيب مواقع تلك الميليشيات بين الفينة والأخرى.