أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على برنامج إعادة الإعمار في اليمن السفير محمد آل جابر أن فريق برنامج إعادة الإعمار يعمل مع السلطة المحلية في المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة عن إعصار موكونو، وفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين، تمهيدا لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها أمس.وقال آل جابر: تستعد طائرات القوات المشتركة السعودية المحمّلة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسن الظروف الجوية.