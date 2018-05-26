فيما لقي 5 أشخاص حتفهم، وفُقد 40 آخرون على الأقل في جزيرة سقطرى اليمنية، أمس (الجمعة)، إثر إعصار موكونو، وأعلنت سلطنة عمان مقتل طفلة (12 عاما) بسبب الإعصار نفسه، يترقب السعوديون اليوم (السبت) بدء تأثيرات عاصفة (موكونو) بأمطار غزيرة مرتقبة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الثلاثاء القادم. وطمأن نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أيمن غلام الجميع عبر «عكاظ»، مشيرا إلى أن الوضع آمن ولا يدعو للقلق. وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنشأت غرفة طوارئ لمتابعة مسار العاصفة وتزويد المواطنين بالتقارير أولا بأول. وتوقعت الأرصاد أن يبدأ تأثير العاصفة اليوم بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير، شرورة) وتؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كم/‏‏‏س مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية إلى جانب الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض كذلك على منطقة نجران، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.وبينت الأرصاد أنه لا يستبعد أن تتدفق كتلة هوائية رطبة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر) تتسبب في تكون السحب الرعدية، قد تهطل منها أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من مساء غد الأحد.ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة التي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.